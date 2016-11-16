Опрос социологов: две трети россиян хотят, чтобы Путин пошел на четвертый срок

Опросы социологов показывают, что доверие россиян к Владимиру Путину с каждым годом лишь растет. При этом отмечается, что оно стало особенно высоким после присоединения Крыма к РФ.

Вхождение полуострова в состав нашей страны показало, что Россия возрождается как мировая держава. Такой подход, основанный не на словах, а на деле, не заставил ждать реакции общественности. Социологи зафиксировали, что на данный момент две трети граждан РФ хотят, чтобы действующий президент был снова выбран в 2018 году, сообщает rbc.ru.

При этом практически вдвое уменьшилось число тех, кто до этого не желал, чтобы Путин шел на четвертый срок. Сократился и процент граждан, которые хотят видеть на президентском посту кого-то другого. Такие люди, как правило, не удовлетворены своей нынешней жизнью и хотят ее изменить. Правда, они не знают, кто мог бы достойно сменить действующего президента.

Что касается Владимира Путина, то ранее он заявлял, что говорить о том, пойдет ли он на четвертый срок, пока еще рано.