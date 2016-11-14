Михаила Горбачева выписали из больницы

Первый президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован 9 ноября в связи с резким ухудшением здоровья. 83-летний политик в этом году второй раз попадает в больницу, - летом он лечил сосуды и суставы.

Первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира (1990 год) и автор перестройки лег в больницу вечером 9 ноября, передает delate.info. Михаил Сергеевич был госпитализирован, так как почувствовал себя плохо.

Политик 14 ноября сообщил журналистам, что он уже находится дома. Горбачеву разрешили выписку, поскольку сочли его состояние стабильным. Михаил Сергеевич перенес успешную операцию по установке кардиостимулятора.