Джигурда заявил, что намерен стать новым президентом Украины

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что у Никиты Джигурды могут возникнуть проблемы. Актеру грозит депортация из России. Адвокат Марины Анисиной заявил, что Джигурда, являясь гражданином России, не встал на регистрационный учет. Таким образом, он нарушил миграционное законодательство, что влечет штраф или выдворение из страны.

Никита Джигурда, в свою очередь, заявил, что у него все в порядке с документами. Также он отметил, что собирается подать на адвоката своей жены в суд. Но, можно сказать, что и на случай депортации Джигурда продумал свою судьбу. Он объявил, что намерен стать новым президентом Украины, сообщает телеканал РЕН ТВ. Также шоумен признался, что ему нравится украинский политик Юлия Тимошенко.