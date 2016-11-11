Джигурду могут депортировать из России

Бракоразводный процесс Никиты Джигурды и Марины Анисиной, который начался этой осенью, не перестает будоражить публику. Также он не прекращает обрастать скандальными подробностями. То Джигурда подрался с адвокатом супруги, то появились слухи о его невесте в Америке, теперь же стало известно, что знаменитости может грозить выдворение из страны.

Об этом заявил адвокат Марины Анисиной. Сергей Жорин сказал, что гражданин Украины Джигурда нарушил российское законодательство. Юрист подчеркнул, что ему известен один факт: Джигурда не встал на учет. Соответственно его пребывание в России нелегально, а это может караться штрафом или депортацией. По словам адвоката, он уже обратился с этим вопросом в полицию, сообщает ria.ru.

А в это время сам Джигурда не перестает эпатировать публику. Недавно стало известно, что он сбрил бороду и поменял фамилию на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.