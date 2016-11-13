Аксенов подтвердил поставки газа из Крыма в украинский Геническ
13 ноября 2016, 15:37 [ «АН-онлайн» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что накануне начались поставки газа в украинский Геническ из Крыма. А с наступлением холодов они только увеличатся. Таким образом, он опроверг заявления украинских представителей.
В субботу, 12 ноября, Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что жители украинского города Геническ (Херсонская область), оставшиеся без тепла и света, просят Россию помочь с поставками природного газа. В тот же день Путин распорядился помочь мерзнущему Геническу, как это делалось в прошлом году.
Однако местные власти в лице главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева информацию о поставке российского газа опровергли. В комментарии «Новому Визиту» Воробьев заявил, что газа в Геническом районе излишке и они сами могут помочь украинцам в Крыму. А поставки голубого топлива с полуострова невозможны в силу того, что там нет своего газа.
Нужду жителей Геническа в российском топливе опроверг и глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев. Чиновник заверил, что газ из Крыма в город не поступает, поскольку в районе достаточно газа, который подается из скважин на Арабатской стрелке.