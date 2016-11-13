В украинском Геническе опровергли отправку крымского газа после указа Путина

Глава Генической райгосадминистрации (Херсонская область) Александр Воробьев опроверг информацию о том, что к ним начал поступать крымский газ после соответствующего распоряжения российского президента Путина.

Прежде всего, по его словам, этого не может произойти в силу того, что в Крыму нет своего газа. Во-вторых, дефицит газа и лишь для 30% абонентов (а это 6 тыс. человек, а не 70 тыс., как пишут СМИ) в Геническе может возникнуть при сильных морозах в течении нескольких недель. На данный момент в районе газа в излишке, и местные жители могут сами помочь украинцам и Крыму, - утверждает глава райадминистрации в комментарии «Новому Визиту».

При этом на фоне отсутствия проблем Воробьев заявляет, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман лично пообещал ему решить в ближайшее время проблему с газом в Геническе.

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