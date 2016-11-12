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Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа

12 ноября 2016, 18:10 [ «АН-онлайн» ]

Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа
globallookpress.com

Ситуация не нова: в минувшую зиму по приказу российского главы в украинский город Геническ поступил природный газ из России. Исходя из обстановки на Украине, можно было ожидать повторения ситуации.

К Владимиру Путину с докладом обратился крымский губернатор Сергей Аксенов и доложил, что ситуация в украинском Геническе близка к гуманитарной катастрофе, передает «Интерфакс».

Президент России распорядился помочь украинским гражданам и наладить поставку газа. Намекая на то, что Геническ так и не рассчитался за прошлогоднюю помощь, Путин сказал, что финансовые вопросы надо с соседями (с Украиной) решать и дисциплину наладить.

Геническ зимой 2015 года остался без тепла и газа. Тогда Россия помогла городу. Цена помощи  -18 млн рублей – для областного бюджета небольшая, но долг так и не был погашен.

 

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