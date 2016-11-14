О какой справедливости говорит Шота Горгадзе

Недавно в «Аргументах недели» было опубликовано интервью с авторитетным юристом Шотой Горгадзе. В нем он затронул тему конфликта между жителями станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края и сельхозкооперативом «Колос». Аргументацию известного московского юриста, поддержавшего претензии СПК «Колос» к станичникам, прокомментировал президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов.

- По моему мнению, уважаемый адвокат представляет интересы отнюдь не крестьян станицы Нововеличковской, а концерна «Покровский», который стремится захватить их земли, подкрепляя это намерение мощной финансовой поддержкой.

На юге России сложилась непростая ситуация, связанная с настойчивыми попытками концерна «Покровский» расширить свои земельные владения на Кубани, причем весьма сомнительным путем - используя массированные информационные атаки в СМИ и подключая к ним известных московских адвокатов.

О конфликте вокруг земель станиц Воронцовской и Нововеличковской в СМИ писали уже не раз. В 1992 году передовой колхоз «Путь к коммунизму» был реорганизован в СПК «Колос», члены которого получили в собственность свои земельные паи. Однако у семьи бывшего председателя колхоза, ставшего главой «Колоса» Николая Стародуба оказалось 500 гектаров земли. Возможно именно такая концентрация земли и власти в одних, не слишком умелых руках, привела к тому, что СПК «Колос» пришел в упадок и разваливался. В 2013 году кооператив обрабатывал только 1500 гектаров, а не 4,8 тысячи, как прежде. Об этом факте уважаемый адвокат почему-то умалчивает. Равно как и о сомнительных манипуляциях семейства Стародуб, которые закончились, надо сказать, весьма плачевно.

3 сентября 2013 года определением Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда договоры аренды между собственниками земельных долей и СПК «Колос» были признаны ничтожными. Это было вызвано неправомерными действиями руководства СПК «Колос», которое руководство «Колоса» разбило единый массив с кадастровым номером 23:07:0104000:0192 и общей площадью 4,8 тыс. гектаров на мелкие участки. Как было документально установлено впоследствии, мнения пайщиков об этом никто не спросил, что является прямым нарушением закона. Что и констатировал краевой суд, отменив соответствующие решения СПК «Колос».

Решение Краснодарского краевого суда дало возможность крестьянам самостоятельно распорядиться своей землей. В ноябре 2013 года на внеочередном собрании собственников земельных долей было принято решение о передаче права аренды на земельные паи ОАО «Воронцовское» сроком на 15 лет. Собственники паев остались законными владельцами своей земли и получают получая за неё весьма высокую натуроплату.

После этого решения станичников против них была организована настоящая информационная война, к которой подключился, на мой личный взгляд, и адвокат Шота Горгадзе. Он позиционирует себя как крестьянского защитника, однако же сей уважаемый юрист ранее был замечен в делах, лоббируемых концерном «Покровский», который к крестьянам не имеет никакого отношения.

Аргументация, используемая господином Горгадзе, может быть квалифицирована, выражаясь юридическим языком, как «предвосхищение основания» (petitio principii), что предполагает использование ложных и недоказанных аргументов. Господин Горгадзе называет рейдерами добросовестных тружеников, сплошь и рядом искажая реальные факты и заменяя их своим, извините за прямоту, вымыслом, который никак не подтвержден документально и противоречит известному решению краевого суда, отменившему незаконные решения СПК «Колос».

Верхом юридической недобросовестности представляется комплиментарная апелляция господина Горгадзе к новому председателю Арбитражного краевого суда, что противоречит нормам корпоративной этики и вряд ли достигнет цели.

Рейдерство в агропромышленном комплексе остается наносит огромный ущерб государству. С этим явлением надо бороться, но не так, как это делает Горгадзе, за которым, как представляется, стоит один из самых агрессивных рейдеров - концерн «Покровский», - резюмирует Владимир Прохватилов.

Записал Михаил Калинин.