Керченскую паромную переправу закрыли

В воскресенье, 13 ноября, была приостановлена работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крым и материковую часть России.

Данное решение было принято из-за плохой видимости в результате тумана. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главное управление МЧС по региону, в Крыму сейчас установились неблагоприятные погодные условия, в частности, порывистый ветер 9-11 метров в секунду.

Отметим, что переправа между двумя портами - "Крым" и "Кавказ" - единственный транспортный путь, связывающий полуостров с Краснодарским краем. Он используется для переправы людей и грузов по воде.