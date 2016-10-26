Керченская переправа вновь приостановила работу

В среду, 26 октября, Керченская переправа после двух пробных рейсов вновь приостановила свою работу.

Об этом сегодня рассказал оператор переправы "Морская дирекция", отметив, что ветер снова усилился. Как уточняет РИА "Новости", на Керченской переправе удалось осуществить в среду два рейса при помощи четырех паромов. Сообщается, что два парома вышли из Керчи и столько же из порта "Кавказ" - оба они осуществили рейсы весьма благополучно, однако погода не позволяет и дальше продолжать переправлять автомобили

Напомним, Керченская паромная переправа, которая соединяет Крым и Краснодарский край, в понедельник прервала свою работу из-за шторма.