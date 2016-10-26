Пробные рейсы запущены на Керченской переправе

|25.10 22:40
КХЛ: СКА одержал десятую победу подряд
|25.10 21:38
Умер легендарный футболист Карлос Альберто Торрес
|25.10 21:24
Завершился 11-й тур РФПЛ
|25.10 19:11
Греки уже в крымском правительстве и готовы к переговорам
|25.10 17:14
Москаль не верит в подлинность "переписки Суркова"
|25.10 16:28
Росстат: в России сократилась доля убыточных фирм
|25.10 14:55
Московские подростки учинили массовую драку
|25.10 14:54
WADA призывает вести антидопинговую пропаганаду в социальных сетях
|25.10 13:53
МИД России: «Турецкий поток» можно продлить до Европы, но при одном условии
|25.10 13:46
В российскую систему налогообложения внесены корректировки
|25.10 13:09
На юг России обрушится разрушительный ураган
|25.10 12:59
Ходорковский беспокоится, что Запад не представляет себе России без Путина
|25.10 11:47
Тверской школьник упал с крыши многоэтажки
|25.10 11:32
Москвич подавился шоколадным яйцом с фиксиком
|25.10 10:43
Прямо во время матча теннисистка из России остригла косу ради победы
|25.10 09:10
Девушка прокатилась на аттракционе в казанском аквапарке и умерла
|25.10 09:02
В Москву на переговоры прибыл министр нефти Венесуэлы
|25.10 07:53
В Приморье сын директора школы подозревается в убийстве учительницы
|24.10 22:17
Захарова: CNN пытается поддержать тему российско-американской кибервойны
|24.10 21:54
Москвичка чудом избежала гибели при падении с 11 этажа
|24.10 20:36
Глава “Новатэка”: Россия может столкнуться с дефицитом газа
|24.10 19:42
Поклонская: Порошенко надо прийти в себя
|24.10 19:38
Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства
|24.10 18:35
В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу
|24.10 16:32
Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых
|24.10 16:23
В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД
|24.10 15:53
МОК решил не лишать медали погибшего российского борца
|24.10 15:41
Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку
|24.10 15:03
Российские самбисты победили в общекомандном зачёте турнира на призы Аслаханова
|24.10 14:51
В поле от зари до зари