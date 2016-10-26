Пробные рейсы запущены на Керченской переправе

В среду, 26 октября, на Керченской паромной переправе, которая 24 октября была закрыта из-за шторма, запустили пробные рейсы.

Об этом сегодня утром заявил представитель компании "Морская дирекция", которая является оператором переправы. Уточняется, что в скором времени будет дополнительно предоставлена информация о том, восстановят ли в среду полноценную работу Керченской переправы.

Напомним, что скорость ветра 24 и 25 октября в Крыму местами достигала 20-25 метров в секунду. Из-за непогоды на переправе пришлось ожидать отплытия сотням автомобилей.