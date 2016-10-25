Три сотни автомобилей ожидают окончания шторма

ООО «Морская дирекция» уведомила общественность через собственную спецслужбу о возникшем заторе в портах.

Из-за шторма было временно прекращено действие паромной переправы. В итоге, как информируют «Аргументы недели - Крым», на 12:00 в порту Крым оказалось порядка 100 ожидающих перевозки автомобилей, в порту Кавказ вдвое больше.

Кроме легковых автомобилей переправы ожидают 40 автобусов и 50 грузовиков. Ранее было объявлено штормовое предупреждение в Крыму. Непогода может продлиться вплоть до 26 октября. Паромная переправа возобновит работу не ранее среды.

Керченская паромная переправа ссоединяет Краснодарский край и Крым, она является крупнейшей в мире.

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