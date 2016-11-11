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Крымские диверсанты - страйкболисты?

11 ноября 2016, 14:31 [ «АН-онлайн» ]

Крымские диверсанты - страйкболисты?
Фото Pixabay.com

Оружие и гранаты задержанных в Крыму украинских диверсантов, показанные на российском центральном ТВ, не что иное, как страйкбольная амуниция, утверждает популярный европейский медиаэксперт Анатолий Шарий.

Сегодня он выпустил новый видеоблог на своём канале на Youtube, где с использованием кадров видео обыска квартиры задержанного подозреваемого доказывает, что реальных доказательств диверсионных намерений там не показано. Пистолеты и автоматы – типичные страйкбольные приводы с характерными признаками, гранаты с горохом – такие есть на сайте. И уж совсем не выдерживает критики, считает Шарий, выход диверсантов на ответственное задание в тылу врага с обнаруженными при обыске тарелкой с надписью войсковой части Минобороны Украины, где служил задержанный крымчанин, с флажком Украины, с визиткой «Правого сектора» и погонами.

Впрочем, отмечает медиаэксперт, речь не о том, что страйкболисты не могут иметь преступных намерений: взрывные устройства не представлены публике. Но остальные показанные улики, по мнению Шария, не являются доказательствами. То же утверждает на видео и знакомый одного из задержанных, занимавшийся с ним страйкболом.

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