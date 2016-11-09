В России снизились продажи автомобилей почти на 13 процентов

По оценкам экспертов, на автомобильном рынке в России сказались и продолжают отражаться последствия кризиса. В этом году продажи упали более, чем на 13 процентов. Однако специалисты считают такую статистику довольно неплохой.

Так, Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, заявил, что эксперты ожидали и предсказывали такой ход событий, сообщает kp.ru.

Также была озвучена статистика по продажам легковых автомобилей. Всего за этот год в России удалось реализовать более миллиона машин.

Больше всего российский потребитель отдает предпочтение автомобилям марки Lada. Также довольно популярны Kia и Hyundai.