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//Общество

В России снизились продажи автомобилей почти на 13 процентов

9 ноября 2016, 19:33 [ «АН-онлайн» ]

В России снизились продажи автомобилей почти на 13 процентов
Фото: pixabay.com

По оценкам экспертов, на автомобильном рынке в России сказались и продолжают отражаться последствия кризиса. В этом году продажи упали более, чем на 13 процентов. Однако специалисты считают такую статистику довольно неплохой.

Так, Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, заявил, что эксперты ожидали и предсказывали такой ход событий, сообщает kp.ru.
Также была озвучена статистика по продажам легковых автомобилей. Всего за этот год в России удалось реализовать более миллиона машин.
Больше всего российский потребитель отдает предпочтение автомобилям марки Lada. Также довольно популярны Kia и Hyundai.

 

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