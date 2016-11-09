Госдума РФ обсудит штрафы за нарушения в обслуживании газового оборудования

Законопроект, который в ближайшее время рассмотрит Госдума РФ, разработан в начале 2015 года. В силу сложившихся обстоятельств (взрывы газового оборудования в домах) документ требует срочного рассмотрения.

Закон о штрафах за нарушения в обеспечении безопасности использования газового оборудования в жилых помещениях Госдума рассмотрит во втором чтении, передает РИА Новости.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о трагедиях при взрывах бытового газа в домах, и эти случаи с началом холодов участились. Трагедия в Иваново, где при взрыве бытового газа погибло шесть человек, заставило правительство принять срочные меры. МЧС объявило о срочной ревизии всех газовых объектов в регионах, а Госдума разработает штрафные санкции за нарушения при использовании газового оборудования, при его подключении и обслуживании.

Сообщается, что для физических лиц штрафы за перечисленные выше нарушения могут составить от одной до двух тысяч рублей, а вот ответственных чиновников и технические службы будут наказывать штрафами от 5 до 20 тысяч (для должностных лиц) и от 40 до 100 тысяч для юридических лиц.

В случаях, когда нарушения привели к несчастному случаю, юридические лица заплатят штраф до 400 тысяч рублей. Также в законе появится ответственность за уклонение от договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования.