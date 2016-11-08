Синоптики: грядущая зима будет холоднее предыдущей

Синоптики продолжают нас пугать холодной зимой. Как рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, россиян ждет потепление. Но обольщаться не стоит. Впереди грядут морозы.

По словам метеоролога, сейчас наступил период, который специалисты называют предзимьем. Поэтому погода похожа на декабрьскую, сообщают izvestia.ru.

Ненадолго столбик термометра поднимется до отметки со знаком «плюс». Но затем резко начнет снижаться. Уже после 9 ноября температура будет минусовой.

С 11 ноября в столице будем до минус пяти градусов днем и до минус десяти ночью. Ожидаются и осадки: мокрый снег и дождь. Повышение атмосферного давления не предвидется.

Что касается самой зимы, то она будет холоднее предыдущей. В Москве январские температуры опустятся чуть ниже 9 градусов со знаком «минус».