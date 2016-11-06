Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Отметки термометров на главной метеостанции Москвы – ВДНХ – опустились до 5 градусов мороза, что почти на целый градус ниже показателей 1 ноября.

Та ночь на стыке октября и ноября считалась самой холодной – воздух в ночные часы остывал до -4,1°C.

Сегодняшней ночью в Подмосковье было зафиксировано уже до -11,8°C, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. В ближайшие дни температура в столице пойдет на повышение, в отдельные дни столбики термометров будут показывать "плюс".

Синоптики предупреждают россиян, что нужно готовиться к стуже этой зимой, по сравнению с прошлым годом зима выдастся куда суровее.

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