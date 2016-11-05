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Акции в защиту животных проходят по всей России

5 ноября 2016, 13:38 [ «АН-онлайн» ]

Акции в защиту животных проходят по всей России
фото: pixabay.com
В субботу, 5 ноября, жители семидесяти городов России вышли на акции в защиту животных.
 
Все активисты требуют ужесточить наказание для живодеров - максимальный срок, по их мнению, должен составлять пять лет. Россияне также призывают власти наказать двух хабаровских живодерок, которые в течение долгого времени издевались над животными и убивали их.
 
Согласно данным Life, в Екатеринбурге на площадь у Театра эстрады вышли сегодня 150 человек, в Волгограде зоозащитники и вовсе пытались устроить поминки и установить мемориал, однако священнослужители не позволили это сделать. Пикет в Новосибирске собрал не менее 300 человек.

 

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