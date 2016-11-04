Ильдар Дадин согласился пройти проверку на «детекторе лжи»

Как стало известно, заключенный сегежской колонии номер 7 Ильдар Дадин согласился пройти освидетельствование на «детекторе лжи». Также сообщается, что данную процедуру будут производить независимые специалисты, у которых есть на это лицензия.

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила перевести заключенного в другую колонию, так как после произошедшего есть основания полагать, что у осужденного могут возникнуть трудности в данном исправительном учреждении, сообщает rbc.ru.

Напомним, что письмо, которое Дадин написал своей супруге, вызвало широкий общественный резонанс. В своем послании осужденный сообщил, что его подвергают пыткам.

В колонию направили комиссию гражданских врачей, которые заявили, что не нашли на теле заключенного следов побоев.