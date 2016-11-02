Гражданские врачи не нашли следов пыток у заключенного Дадина

Ранее «АН-онлайн» уже писали, что СМИ сообщали о послании, которое отправил своей супруге заключенный колонии номер 7 в Сегеже Ильдар Дадин. В нем он рассказал, что подвергается пыткам, а также получает угрозы вплоть до убийства. Также он попросил жену придать его письмо огласке.

После того, как данная информация была обнародована, в колонию отправились гражданские врачи. Независимая комиссия из сегежской больницы провела обследование заключенного. Медики заявили, что они не нашли на теле Дадина следов побоев, а также признаков, которые бы свидетельствовали о полученных ранее травмах, сообщает ria.ru.

Также сообщается, что осужденного отправят в больницу Петрозаводска, где его дополнительно обследуют. Помимо этого планируется прибегнуть к экспертной оценке независимого врача, предоставленного правозащитниками.