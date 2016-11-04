В Улан-Удэ прооперировали девочку, родившуюся с кишечником наружу

Уникальную операцию провели хирурги одной из больниц в Улан-Удэ. Им удалось спасти семимесячную новорожденную, появившуюся на свет с весом всего 800 граммов и рядом серьезных патологий.

Как сообщается, малышка родилась с кишечником, который находился не в брюшной полости, а снаружи тела. Также у девочки не было сообщения между пищеводом и желудком, сообщает medportal.ru.

Врачам пришлось провести две операции, в результате которых они не только устранили патологии, но и смогли избежать осложнений. Теперь кроху ждет длительная процедура восстановления.

Кстати, еще одну подобную операцию ранее провели врачи в Тюмени. У новорожденного мальчика длина пищевода была на пять сантиметров короче. Медикам успешно далось скорректировать орган до нужных размеров.