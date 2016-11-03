Сигал в России сможет получать пенсию в пять тысяч рублей

Российское гражданство, полученное звездой боевиков Стивеном Сигалом, дает ему право претендовать с начала следующего года на получение социальной пенсии, размер которой - пять тысяч рублей.

Правда, как сообщили в Пенсионном фонде, получать пенсию актер сможет только в том случае, если у него будет российская прописка. Тогда к минимальной ставке будет также добавлена доплата, чтобы размер пенсии соответствовал прожиточному минимуму пенсионеров в регионе по месту прописки.

А вот право Сигала на получение страховой пенсии по старости под большим вопросом - как объяснили в Пенсионном фонде, для этого актер должен прожить в России не менее семи лет.

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