Актер Стивен Сигал стал гражданином России

Знаменитый американский актер и продюсер Стивен Сигал сегодня стал гражданином России.

Соответствующий указ в отношении Стивена Фредерика Сигала, родившегося в Соединенных Штатах Америки 10 апреля 1952 года, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщается в четверг, 3 ноября, на официальном сайте Кремля.

Напомним, что во время своего визита в Южно-Сахалинск в рамках международного кинофестиваля "Край света" Сигал заявил, что очень любит Россию и не исключает того, что рано или поздно получит гражданство. Кроме того, он заметил, что на Сахалине есть серьезный потенциал для ведения бизнеса.