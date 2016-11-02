Представитель семейства Романовых выступил в защиту фильма “Матильда”

Новый фильм Алексея Учителя вызвал широкий общественный резонанс задолго до своего выхода на экраны. Причиной этому послужил запрос, направленный депутатом Госдумы Натальей Поклонской в Генпрокуратуру по поводу проверки картины.

В ответ на разразившийся скандал представитель объединения членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский заявил, что показать человеческий образ Николая II, ставшего святым за свою мученическую смерть, - это нормально, поэтому сюжет картины не должен расцениваться как оскорбление, нанесенное памяти императора и чувствам верующих. Арцишевский также добавил, что роман Николая II с балериной Матильдой Кшесинской - исторический факт.

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