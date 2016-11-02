Поклонская сочла новый фильм Учителя угрожающим национальной безопасности

Вокруг еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» разгорается скандал. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросила проверить картину.

Поклонская решила инициировать проверку нового творения Учителя после того, как к ней обратилось общественное движение «Царский крест». Общественники считают, что фильм Учителя угрожает национальной безопасности. Режиссер назвал действия «Царского креста» глупостью – судить о ленте нельзя, потому что ее еще никто не видел.

«Матильда» должна выйти в прокат весной следующего года. Согласно имеющейся на настоящий момент информации о фильме, он расскажет о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Наталья Поклонская известна своими монархическими взглядами. Так, на акцию «Бессмертный полк» в 2016 году Поклонская, занимавшая в тот момент пост прокурора Крыма, пришла с иконой Николая II.

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