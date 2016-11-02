Веган – звучит современно!

1 ноября отмечается международный веганский день. По этому случаю в Москве состоялась пресс-конференция в «Интерфаксе», в которой приняли участие сторонники этого образа жизни – Ирина Новожилова, президент центра защиты прав животных «Вита»; Денис Михайлов, спортсмен, автор проекта «Фруктоед», обладатель рекорда книги Гиннесса в 12-ти часовом беге на беговой дорожке; Анна Зименская, гастроэнтеролог; Юрий Панов, мастер спорта России международного класса по Кудо, чемпион мира по Кудо; а также музыканты Владимир Пташник и Игорь Тальков мл. О том, не навредит ли веганство и вегетарианство здоровью, как к этому прийти, с какими проблемами сталкиваются сторонники такого образа жизни и рассказали спикеры.

Для начала проясним отличие между вегетарианцами, веганами и сыроедами. Вегетарианцы – это те, кто придерживается системы питания, в которой исключено употребление мяса любых животных. Веганы – это уже скорее мировоззрение, это люди, которые выступают против любой жестокости и насилия, в том числе и в отношении животных. Поэтому они не употребляют никаких продуктов животного происхождения, не носят меха и кожу, выступают против опытов на животных, а также не поощряют различные развлекательные мероприятия с участием зверей. Ну а сыроеды веганы – это уже те, кто не заморачивается с термической обработкой пищи.

Как рассказала И. Новожилова, президент центра защиты животных «Вита», движение веганов насчитывает сегодня миллионы людей. Причём эта армия быстро растёт и постоянно пополняется с каждым днём. По её словам, в России это движение тоже продвигается и уже в 900-ах городах из 1100 возможных есть сообщества на тему веганства.

«К мысли о том, что нужно таким образом защищать природу приходят и публичные люди, и спортсмены, и врачи, и депутаты Госдумы. Даже поисковая система Google отмечает, что за последние 5 лет произошёл двукратный рост запросов на тему веганства.

Это совершенно другая плоскость сознания. И мы впервые на этот уровень выходим за всю историю человечества. В том числе за счёт того, что рушится антропоцентрическая система мира, которая сегодня себя изжила. В ней человек является венцом всего, а остальной мир рассматривается, как ресурсы. Таким образом, мы загнали весь мир и самих себя в настоящий концлагерь. 70 млрд. животных (без учёта рыб) ежегодно мы убиваем ради еды, 150 млн. ежегодно погибает во время научных опытов, меха – 100 млн.», – рассказывает Ирина.

Также она подняла проблему отсутствия веганского меню в общественных институтах – детских садах, школах, университетах, больницах и т.д. В России группа учёных долгие годы исследовала здоровье вегатарианцев и веганов. На основе полученных данных были разработаны сбалансированные по всем нутриентам рационы, а Минздрав дал соответствующее распоряжение внедрить их. Но дело так и заглохло на начальном этапе.

Рекорды – доказательство!

Впрочем, несмотря на отсутствие какой-либо пропаганды со стороны государства на тему веганства, люди всё равно приходят к подобному мировоззрению. Кто-то это делает

в качестве эксперимента, кто-то по этическим соображениям. Однако у общества складывается целый ряд стереотипов в отношении таких людей. Мол, раз они питаются лишь растительной пищей, то и здоровье у них так себе. Но Денис Михайлов одним своим примером опровергает такие умозаключения:

«Шесть лет назад я стал впервые заниматься спортом и придерживаться веганских взглядов. И уже спустя 2 года начал выигрывать свои первые соревнования. В прошлом году я поставил рекорд книги Гиннесса по сверхмарафону, пробежав 129 км без остановки.

Так как я давно живу в Нью-Йорке, то расскажу о своём опыте в Америке. Несмотря на свой имидж продвинутой страны в плане спорта и веганского питания, а США меньше перспектив на успех этого мировоззрения. Дело в том, что там индустрия питания и здравоохранения находятся в руках крупных и влиятельных корпораций. Они блокируют и всячески препятствуют попыткам как-то изменить ситуацию. Даже если они исходят со стороны правительства. Мне радостно, что в России таких проблем нет.

Естественно, что у широких масс есть недоверие к веганским взглядам, а потому я считаю правильным демонстрировать успехи люди в сфере спорта, бизнеса и политики, которые придерживаются подобной системы питания. Например, благодаря веганству можно вывести своё физическое состояние на новый уровень. Я и сам в своё время вдохновлялся именно личными примерами.

В этом году я немного поумерил свою спортивную деятельность и больше занимаюсь общественной деятельностью. В том числе и в России. Сейчас я больше сконцентрирован на том, чтобы объяснить людям как правильно веганить и сыроедить. Это ведь тоже можно делать не правильно, например, сидя с бутылкой пива и поедая картошку. К здоровому питанию это никакого отношения не имеет. Нужно быть внимательным, чтобы не наступить на многочисленные грабли на этом пути и перенимать знания опытных веганов», – поделился Д. Михайлов.

Питание и ошибки

Однако многие скептики всё равно могут усомниться в полноценности рациона веганов. Тем не менее, гастроэнтеролог и эксперт в области здорового питания Анна Зименская расставила все точки над «и». По её словам нет никакого научного обоснования того, что для жизни человека необходимо потреблять мясо. Можно прекрасно составить альтернативный рацион традиционному питанию и наполнить его всеми необходимыми для жизни нутриентами:

«В отношении белка проблем тоже нет никаких – есть соевый протеин, из которого, кстати, делают и спортивное питание. Соя прекрасно сбалансирована по аминокислотам и на 100 гр. продукта содержит белка больше, чем в мясе. Кроме того в ней большое содержание кальция. Много белка в льне, кунжуте и орехах. Что касается содержания ненасыщенных жирных кислот Омега-3, то здесь опять же их много в льняном масле, тыквенном и конопляном», – рассказывает Анна.

Несмотря на то, что сегодня в интернете можно легко найти любую информацию, люди зачастую просто теряются в огромном потоке данных. И если решили стать веганами не всегда правильно понимают как это следует сделать и с какими проблемами они могут столкнуться на первых этапах. Это прочувствовал на собственном примере чемпион мира по Кудо, Юрий Панов:

«Я чуть более года перешёл на веганское питание. Цели мои были улучшить свои показатели в спорте. Много читал и узнал, что при переходе на этот вид питания повышается показатели выносливости. Экспериментом я остался доволен и теперь веганство для меня образ жизни. Правда, на этом пути совершил сразу ряд ошибок. Например, я сразу же решил перескочить через несколько этапов и стать сыроедом, и в итоге потерял 16 кг за 4 месяца. Конечно, пришлось вернуться на более ранний этап – вегетарианское питание. Но со временем питание скорректировал и сейчас успешно продолжаю выступать на спортивной арене. Разве что весовую категорию поменял», – делится опытом Ю. Панов.

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Выходит, что веганом быть не так уж и страшно и каких-то проблем здоровью вряд ли принесёт такой образ жизни, если делать правильные шаги на этом поприще. А в заключение пресс-конференции Денис Михайлов поделился с «АН» своими и планами в рамках спортивно-патриотического клуба «Слава», а также рассказал о том, что делать, если решил стать веганом:

«Я сам состою в патриотическом клубе «Слава», который в прошлом году организовал фестиваль в Керчи «Мир спорта и добра», с него-то и началось моё сотрудничество с клубом. Тот фестиваль – прямое доказательство того, что в России ведётся целенаправленная работа над здоровьем нации. Мне приятно, что люди, у которых есть политическая сила с нами заодно. Мы вместе работаем над несколькими проектами в клубе «Слава» и я планирую и дальше продолжать сотрудничество. Поэтому я думаю, что нас ждут великие дела и новые спортивные проекты. Даже после рекорда Гиннесса у меня было много интересных спортивных мероприятий. Например, я принимал участие в забеге на 160 км по горам Колорадо, и у меня это заняло 41 с половиной час. Я планирую подобные экспедиции в будущем и скорее всего не один, в рамках спортивного клуба «Слава».

Если человек решил стать веганом, то с чего ему начать, как не запутаться в огромном потоке информации?

Есть два основных пути. Первый – это когда человек стучит кулаком по столу и говорит, что с завтрашнего дня я буду веганом. Второй путь – диаметрально противоположный, который заключается в постепенном отказе от животных продуктов. Когда решаешь резко стать веганом нужно всегда помнить о неизбежных последствиях – сначала это ухудшение самочувствия, похудение, сонливость. Но если быть информированным и готовым к таким изменениям в организме, то это не должно стать проблемой. Потому что за негативными последствиями настанет период идеального самочувствия. Постепенный переход, его, кстати, больше женщины любят, заключается в замещении продуктов, от которых отказываешься. Переходный период может длиться от полугода и до года. Такой подход максимально устраняет возможные негативные последствия изменения рациона, а самое главное, не отбивает у человека желания стать веганом», – поделился российский спортсмен.

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