Адвокат Анисиной по поводу драки с шоуменом: Джигурда выглядел «идиотом»

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что известный шоумен Никита Джигурда устроил драку около здания суда с адвокатом его супруги Мариной Анисиной. Адвокат олимпийской чемпионки прокомментировал произошедшее журналистам.

Как рассказал Сергей Жорин, для него произошедшее стало неожиданностью. Он спокойно готовился к судебному процессу, касающемуся развода «звездной» пары, а тут такое…

По словам юриста, Никита Джигурда устроил неизвестно что. Стал валяться в грязи и в снегу, ломиться в адвокатскую машину и заявлять, что он кого-то выпорет. В итоге, по словам Жорина, шоумен выглядел «идиотом».

Также адвокат уточнил, что Джигурда дрался не с его охранниками, которых у него нет. По словам юриста, возможно, в потасовке с шоуменом участвовали его друзья.