Адвокат Анисиной по поводу драки с шоуменом: Джигурда выглядел «идиотом»
2 ноября 2016, 15:18 [ «АН-онлайн» ]
«АН-онлайн» уже сообщали о том, что известный шоумен Никита Джигурда устроил драку около здания суда с адвокатом его супруги Мариной Анисиной. Адвокат олимпийской чемпионки прокомментировал произошедшее журналистам.
Как рассказал Сергей Жорин, для него произошедшее стало неожиданностью. Он спокойно готовился к судебному процессу, касающемуся развода «звездной» пары, а тут такое…
По словам юриста, Никита Джигурда устроил неизвестно что. Стал валяться в грязи и в снегу, ломиться в адвокатскую машину и заявлять, что он кого-то выпорет. В итоге, по словам Жорина, шоумен выглядел «идиотом».
Также адвокат уточнил, что Джигурда дрался не с его охранниками, которых у него нет. По словам юриста, возможно, в потасовке с шоуменом участвовали его друзья.