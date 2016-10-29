Альтернативный памятник Ивану Грозному простоял недолго. В Красноярском крае спилили кол, установленный в честь царя.

Факт уничтожения «монумента» обнаружил студент Павел Сибилев, который пришел сфотографироваться рядом с ним. Молодой человек запечатлел то, что осталось от произведения современного искусства, и выложил снимок в соцсеть.

Вячеслав Гультяев. художник, установивший кол, доволен произошедшим. По словам Гультяева, в России не должно быть памятников таким правителям, как Грозный и Сталин.

Напомним, 14 октября в Орле открыли первый российский памятник Ивану Грозному. Это событие стало предметом активной общественной дискуссии. В СМИ и блогосфере появились многочисленные публикации сторонников и противников установки монумента. Первые перечисляют исторические заслуги Грозного, а вторые делают акцент на количестве убитых по его вине людей.