После того, как в Орле появился первый в России официальный памятник Ивану Грозному, мастер из Красноярского края решил ответить на это своим монументом. Он разработал и разместил в городе Канске монумент в виде кола с окровавленным наконечником.

Художник Владислав Гультяев считает, что нам не стоит забывать о насилии, которое царило во времена правления Грозного. Иначе мы не сможем извлечь уроков из прошлого, а, значит, рискуем повторить ошибки вновь. Также он хочет подчеркнуть, что времена «опричнины», когда людей лишали жизни ради удовольствия, не так уж и далеки, сообщает lenta.ru.

Официальный памятник Ивану Грозному в Орле был установлен с целью признания преемственности всех этапов российской истории.









Фото: "ВКонтакте"