Как Крым готовится к курортному сезону-2017

Руководство Крыма решило всерьез побороться за туристический сегмент рынка. А потому, как заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, на полуострове уже сейчас начали готовиться к предстоящему курортному сезону.

Как утверждает представитель Крыма, будут учтены все ошибки, которые были допущены в минувшем периоде. Также планируются систематические встречи с представителями туристических регионов, на которых будут выслушаны и учтены все пожелания, сообщает ria.ru.

Особенное внимание уделят состоянию пляжных зон. Также планируются переговоры с регионами материковой части России о запуске роликов, рассказывающих о преимуществах отдыха в Крыму. Такой усиленной рекламной кампанией хотят привлечь еще больше российских туристов.

Алексей Черняк обратил внимание, что жители страны могут посетить полуостров на новогодних праздниках. Для них планируется много развлечений. Он заверил, что проблем с перебоями электричества больше не будет, а потому гости могут не беспокоиться.

Кстати, по словам Алексея Черняка, с начала этого года Крым посетило уже свыше пяти миллионов туристов.