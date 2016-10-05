Крым межсезонья

Если вы были в Крыму только летом, значит, что вы никогда не были в Крыму!

Межсезонье… От слова веет грустью. Оно сродни безвременью. Между сезонами, между временем, между жизнью. Такое ощущение было у меня еще совсем недавно. Заканчивается лето вместе с потоком водоплавающих туристов, которые автодорогами и воздушными путями увозят свои утомленные солнцем, поджаренные до обугленности тела в разные регионы России. А что Крым? Наверное, тут замирает жизнь. Крымчане запираются в домах до весны в ожидании возвращения водоплавающих. По обезлюдевшим пляжам ветра гоняют забытую кем-то панаму. Картинка, конечно, кинематографичная, но так далека от действительности! Крым замирает, но только лишь для того, чтобы ярче вспыхнуть для избранных. Хотите элитарного отдыха, который определяется не звездами отеля, а звездностью неба, красотой природы и пользой для здоровья? Тогда добро пожаловать в Крым!

Межсезонье… Слово осталось, но давайте изменим его наполнение. Средиземье, Зазеркалье, Задверье, Нетландия. Уверена, что всемирно известные писатели, создавшие свои вымышленные миры, начинали их творить в Крыму. Уже становится не тоскливо, а интересно. В Крыму все это есть! Счастливые и хитрые крымчане давно привыкли в них жить. Они все фанаты своего полуострова и охотно путешествуют по земному шару, щедро раскиданному по Крыму. А вот заезжие водоплавающие слепы, потому что приезжают в летний сезон, когда вход в волшебные страны Крыма совсем не очевиден. Но давайте, для начала, определимся, кем вы хотите быть в поездке.

Зазеркалье

Итак, вы – Алиса. Вы мечтаете о дворцах, неожиданных встречах, романтических историях. Вам хочется почувствовать себя королевой или королем, ну, в крайнем случае секретарем ЦК КПСС. К сожалению, королевские династии Европы – немногочисленны. И уж совсем избранным удается породниться с ними. Времена, когда правители страны отдыхали исключительно на государственных дачах, увы, тоже канули в Лету. Но Крым предоставит вам возможность совместить имперский лоск и социалистический пятизвездочный быт. И для этого вовсе не придется проходить сквозь холодную грань зеркала. Пансионаты и санатории Южного Берега Крыма к вашим услугам. Ясная поляна, Дюльбер, Мисхор, сеть пансионатов около Ласточкиного гнезда, Харакс, Ливадия и далее по списку. Здесь поправляли свое здоровье в межсезонье и императорская семья, и партийные руководители СССР. За вполне умеренную плату, вы сможете получить проживание в одном из дворцов царской семьи, трехразовое питание и оздоровительные процедуры. Не забудьте прихватить с собой санаторно-курортную карту. Здесь, как и положено в здравницах, все строго. Никто не назначит вам процедуры, руководствуясь только вашими желаниями. Главный принцип работы санаториев – не навреди. И даже если отдыхающий очень хочет массаж шейного отдела позвоночника или грязевое лечение, пока врачи не будут убеждены, что подобное пойдет на пользу пациенту, ваше хотение вряд ли будет удовлетворено. А значит - везите с собой предписание терапевта или проходите обследование в санатории. Это вам позволено. Только торопитесь. Очень скоро советскую мебель, и дорожки, выпущенные по спецзаказу Люберецким ковровым комбинатом заменят на что-то трендовое и новомодное. Но пока...

Сейчас абсолютно без иронии. Мне исключительно понравились санатории Южного Берега именно своей советскостью. До слез растрогали оконные рамы, топчаны на пляже. Мечта советского отпускника! Именно в таком виде эти санатории – золотое дно! Всем, кто ностальгирует о былом величии СССР – прямая дорога именно сюда и именно сейчас. Ведь у некоторых санаториев уже появляются желающие вложить частные инвестиционные средства в реконструкцию. И это хорошо во многом! Но, значит, скоро-скоро уйдет, пропадет тот самый советский дух, бережно хранимый отсутствием финансирования в период до 2014 года. Пропадет мягкая мебель выпуска конца семидесятых годов прошлого века. Исчезнут одеяла из верблюжьей шерсти, лифты и мягкие уголки около администратора. Закономерно вырастет цена.

Так что, дорогие мои Алисы, не теряйте времени даром! Сейчас за разумные средства вы сможете получить максимальное удовольствие. Вы сразу вступите на восьмую клетку советского шахматного поля! А сколько романтических историй приключилось с представителями дворянских династий именно здесь! И об этом вы сможете узнать на экскурсиях, которые вам любезно предложат на территории санаториев. Увезут, расскажут и покажут, вернут на место. Стоит только проявить желание.

И не спешите жаловаться на обстановку и оборудование санаториев. Вспомните оснащение любой больницы в вашем городе. Если это, конечно, не центр коммерческих услуг! Вспомнили? Однозначно, в санаториях Крыма не хуже. Плюс климатический и эстетический природный бонус! Гуляем, дышим, оздоравливаемся.

Кстати, на месте директоров санаториев я бы не стала убивать социалистический быт полностью. Оставила бы пару этажей с оригинальными интерьерами. Даже можно усилить аутентичность холодильниками «Саратов» и кипятильниками вместо чайников. Спрос на подобное проживание будет. Вот в Анапе, уже много лет функционирует пионерский лагерь для взрослых, опытных советских пионеров. С умывальниками во дворе, общими удобствами, эпохальными корпусами. Лагерь не простаивает. Основной контингент отдыхающих – успешные, состоявшиеся бизнесмены. Те самые, из категории троечников. Пионерия не поощряла их за хорошую учебу поездками в морские пионерские лагеря. Скорее всего и блата, позволяющего попасть туда без заслуг, тоже не было. Но ведь тогда так хотелось! Вот и едут теперь. Так что и в санаториях и пансионатах номера, предназначенные для первых секретарей всевозможных горкомов и обкомов партии найдут своих обитателей!

Для тех же, кто не хочет возвращаться в недалекое прошлое есть и современные, комфортабельные отели европейского уровня круглогодичного цикла с медицинскими центрами. Крым и здесь многогранен!

Задверье

Если бы Нил Гейман побывал в Керчи, то продолжение своего романа «Никогде или Задверье» он бы перенос именно сюда. Ведь именно Керчь, порт «Крым» - дверь всего полуострова. Но, к сожалению, этот удивительный город автолюбители пролетают, отмечая только разбитость дорог. А если и останавливаются, то, в основном, знакомятся с двумя-тремя историческими памятниками: гора Митридат, Аджимушкайские каменоломни, строительная площадка керченского моста. И все! Остальное Задверье остается непознанным. А ведь это свыше тысячи памятников культурно-исторического наследия! И грустно шутят керчане: «Раньше были тупиком, а теперь стали сквозняком!» Да, туристы стремятся покинуть город, не успев в него въехать. Мало приспособлена Керчь и для отдыха с детьми: здесь нет аквапарков или детских аттракционов. В Керчи – все по-взрослому! И если вы – обитатель офиса, уставший от обыденности жизни, то вам именно сюда. Отвлекитесь от суеты в «Нижней Керчи», вычеркните себя сами на несколько дней из привычной жизни. И вам захочется сюда вернуться еще и еще. Старейший город России, соперничающий с Дербентом. Свыше 2600 лет от основания. Кто из российских городов может похвастаться таким историческим прошлым? Город, хранимый грифонами, открывается только подготовленному туристу. Город боевой славы и скорби по погибшим. Город античных поселений и каменоломен, крепостей и курганов. Только здесь вы можете выбрать море, на котором сегодня хочется отдохнуть. Керчане не избалованы вниманием туристов. Кажется, они еще до конца не разобрались – хорошо это или плохо, когда по городу снуют толпы. Поэтому, не удивляйтесь, если сначала вам покажется, что здесь вам не рады. Просто улыбнитесь и скажите, что вы – счастливейший человек, так как сбылась ваша мечта и вы в Керчи. Эффект будет потрясающий! Вам расскажут о всех тайных тропах и невероятных по красоте пляжах, на которых даже осенью, не смотря на ветра, можно загорать. Совсем скоро в Керчи откроется туристическо-экскурсионный центр, круглогодичные пешеходные экскурсии, обозначенные 3D рисунками на асфальте.

Вот одно из тайных мест, о которых рассказали керчане. Катерлезский монастырь святого Георгия. На крымскотатарском «катерлез» означает «всадник на коне». На территории монастыря есть камень, хранящий отпечатки копыт коня Небесного Всадника. Трижды опускался на него святой Георгий. Камень до сих пор обладает исцеляющей благодатной силой. Возможно, что посещение места парковки транспортного средства покровителя Москвы столичными жителями сможет уберечь столицу от расширения зоны платного паркинга до Урала!

Есть в Керчи и санатории, в которых находятся омолаживающие купальни и лечебные грязи, по своему составу не уступающие прославленным сакским. При этом цены на проживание в силу не раскрученности курорта порадуют. Подмосковье, к примеру, в разы дороже! Совсем рядом расположено розовое, таинственное озеро Чокрак. Фламинго по его берегам не расхаживают, врать не буду. Но это нисколько не умаляет достоинств озера.

Средиземье. Тропами Фродо

Это совершенно отдельная страница. И ей, если нам удастся, мы посвятим не только письменный отчет, но и видеоматериалы. Пока, можно свидетельствовать только, что дороги горного Крыма – места сказочные и удивительные. Здесь вас ждут и пещерные города, и водопады, каньоны и экзотические леса! Хотите сплотить свой трудовой коллектив, дорогие руководители? Тогда ваш выбор – новогодний корпоратив. Выбирайте маршруты разной сложности и уже после такого Нового года вы навсегда забудете о конфликтах между бухгалтером и, скажем, отделом закупок! Совместное преодоление трудностей сплачивает лучше, чем ресторанное распитие напитков.

Нетландия или Крымский Парнас

Если вы – фрик, в хорошем смысле этого слова. Если вы музыкант, художник, поэт или прозаик, если вы верите в то, что созданы на радость людям, то ваш выбор – Коктебель. Летом, проезжая по дороге мимо этого курортного поселка, маневрируя между толпами праздношатающихся водоплавающих, трудно поверить, что этот благословенный край был местом паломничества служителей муз в начале прошлого века. Не стану перечислять всех, кто был вдохновлен этой загадочной страной. Скажу только, что именно их приводят в пример на уроках литературы как основоположников и классиков. Коктебель летний и межсезонный – это большая разница. Из летнего хочется убежать. Суета напрягает, а странный вид нежелающих взрослеть «коктебельских мальчиков» пугает. Но с наступлением осени толпы обалдевших «пляжников» таят, а на побережье опускается мятежный дух «Великой Пра». Конечно, профиль Максимилиана Волошина все ищут на склонах Карадага. Конечно, именно он воспел этот край в своих стихах и акварелях. Но как он оказался на этом побережье? Кто сформировал его личность тонко чувствующей? С чьей легкой руки зародился и долгие годы существовал «Орден Обормотов»? Зайдите в музей Максимилиана Волошина и попросите рассказать о Елене Оттобальдовне Кириенко-Волошиной, матери поэта, незаурядной женщине, получившей на одной из знаменитых мистификаций звание «Пра» (Праматерь, мать всего сущего). Хотите воспитать детей, чьи имена надолго останутся в истории? Дозволяйте им все. Так воспитывался Макс. Действовало только два запрета: переедать и быть таким, как все. Очень жаль, что до сих пор усадьба Елены Оттобальдовны находится в частных руках. Отданный когда-то под Дом творчества писателей, «Дом Пра» загадочным образом перевоплотился в частную гостиницу. Это неприятная интрига. Но «потерянные дети» Коктебеля не теряют надежды. Они собирают подписи под обращением о воссоединения усадьбы Пра и дома-музея Волошина. Вы тоже можете вложить свою лепту, посетив музей и подписав петицию. Так что Коктебель вовсе не убит. Он спит, ожидая возвращения духа Пра в родные стены.

А что же делать сейчас в Коктебеле? Пробуждать в себе творческий потенциал, посещая музеи Великих, коих здесь немало. Дышать воздухом, заставляющим астму отступать, гулять тропами Карадага, летать на планерах и ездить на квадроциклах. Но помните, что вы – фрик, человек свободный от условностей. А значит устав Ордена Обормотов, придуманный Волошиным, распространяется и на вас: «Требования к проживающим – любовь к людям и внесение доли в интеллектуальную жизнь дома». И за его пределами, добавлю. А значит можно устраивать всевозможные флэш-мобы. Вас здесь не осудят, а, напротив, поддержат! Если вы поэт – к вашим услугам «стихочитательный» табурет. И вся публика, которая в этот момент прогуливается по набережной. Художник – тогда пишите полотна, посвященные Коктебелю и сообщество художников-«Подзаборников» может включить ваши работы в одну из своих выставок. Служители всех муз найдут здесь вдохновение. А если приедете сюда на Новый год, то лучшая Снегурочка всех времен и народов, легендарная Баба Люба, сделает праздник незабываемым. Как рассказывают местные жители, уже давно новогодняя ночь проходит здесь без Деда Мороза. Равных по креативу Снегурочке нет! Не верите? Попытайте свои силы! В Коктебеле вы можете с чистой совестью быть не таким как все среди себе подобных. И вам за это ничего не будет. Разве не об этом мечтали дети Нетландии?

Организованные туристы

Вы – многолетний пользователь туристических пакетов. Давно к этому привыкли и не хотите тратить свое время на составление маршрута путешествия, заказ билетов, бронирование отелей. Вы привыкли все это получать у давно знакомого турагента. Что в межсезонье предлагают в Крыму туроператоры? К сожалению, пока только три крупных туроператора России работают в этом направлении. Ведь для развития пакетного туризма прежде всего надо активно развивать инфраструктуру, выстраивать новые отели, отлаживать сервис. Как отмечают турагенты, в Крыму сейчас резко полярные возможности по размещению туристов. Либо очень жесткий эконом, с удобствами на этаже или во дворе. Либо единичные дорогие отели с очень высокой стоимостью. Но уже, уже стала развиваться сеть мини-отелей круглогодичного цикла. Однако туроператоры пока не спешат налаживать продуктивную работу с отельерами Крыма. Хотя, в летнем сезоне этого года пакетных предложений было достаточное количество. Хотелось бы, чтобы и межсезонный туризм не отставал. Открытие Керченского моста тоже придаст положительную динамику. Поезда в Крыму не будут казаться миражами. Вернется к привычной жизни Симферопольский вокзал. И требование «дешево», которое сейчас прежде всего выдвигают желающие отдохнуть в Крыму, заменит определение «достойно».

Но пока еще свой отдых в Крыму с октября по май вам придется продумывать, скорее всего, самостоятельно. Для этого в интернете есть достаточно информации, которая поможет построить для себя и своих близких индивидуальную программу. Очень полезным будет сайт Министерства курортов Крыма. Все лаконично, четко и по существу. Как и положено административному ресурсу. В реестре туристических субъектов и объектов сведены все санатории и пансионаты. Указаны их специализация, телефоны и адреса. Подробное описание туристических маршрутов, контакты экскурсоводов, презентации и каталоги, вебинары, рекомендации для автотуристов. И прочее, прочее, прочее. Абсолютно вся информация сосредоточена на одном портале, что очень удобно. Не нашли что-то там? Зайдите на Туристический портал Республики Крым. Полным ходом работает программа «Вежливый Крым». Круглосуточно вы можете получить нужную информацию или поделиться своими наблюдениями отдыхающего. К оздоровительному сезону 2016-2017 заработал проект «Целебный Крым». По пятницам, с 16.00 до 18.00, на горячем номере «Вежливый Крым» вы можете получить консультацию научных и медицинских специалистов, которые помогут вам определиться в выборе санатория и направлениям лечения конкретно под ваши медицинские показания. Только торопитесь. Проект «Целебный Крым» работает до конца ноября.

Крым был и остается «Всесоюзной здравницей». И не только. Вот турецкие отельеры, например, каждый год, закрыв пляжный сезон в своих отелях, дружной вереницей приезжают в Крым поправлять здоровье и снимать накопленную усталость. И «не нужен им берег турецкий».

Кратко резюмируя написанное: я влюбилась в Крым межсезонья! Чего и вам искренне желаю!

P.S. Данный материал был подготовлен в Алуште, на веранде седьмого этажа с видом на море одного из прибрежных отелей. Море, доброжелательное неавгустовское солнце, бокал портвейна, горы за спиной… И как тут было не писать…

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