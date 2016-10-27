Клиенты трех российских банков, лишившихся лицензии, получат возмещение

Сегодня, 27 октября, ЦБ России сообщил о том, что отозвал лицензии у трех банков: московских Вестинтербанка и Энтузиастбанка, краснодарского Кубанского универсального банка.

Такое решение регулятор объяснил тем, что в деятельности указанных организаций были обнаружены нарушения, сообщает rbc.ru. Так, среди названных причин есть такие, как ненадлежащее исполнение законодательства о банковской деятельности, неправильная оценка рисков, наличие угроз интересам клиентов. В одном из банков даже обнаружили отсутствие контроля за легализацией средств, полученных незаконным путем, и нарушение требований законодательства в области финансирования терроризма.

Также сообщается, что все банки были участниками системы страхования вкладов. А потому их клиенты получат возмещение, но не более 1,4 млн. рублей.