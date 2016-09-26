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Центркомбанк остался без лицензии ЦБ РФ

26 сентября 2016, 09:48 [ «АН-Москва» ]

Центркомбанк остался без лицензии ЦБ РФ
globallookpress.com

Центральный Банк России 26 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Центрального коммерческого банка. В пресс-службе ЦБ сообщили, что отзыв лицензии уже действует.

Регулятор сообщает, что причина лишения лицензии - высокорискованная политика московского Центрального коммерческого банка, который размещал денежные средства в низкокачественных активах. В настоящее время в банке управляет временная администрация, а полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Сообщается, что по величине активов на 1 сентября 2016 года кредитная организация ЦКБ занимала 206 место в российской банковской системе при уставном капитале 1,5 млрд рублей.

 

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