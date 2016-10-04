Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) выиграл иск о расторжении сделок по обмену облигациями с Внешпромбанком (ВПБ), совершенных за несколько месяцев до отзыва у последнего лицензии, пишет газета Коммерсант.



Из публикации Коммерсанта: «Суд встал на сторону АТБ, даже несмотря на то, что целью сделки по обмену облигациями банков был обход требований ЦБ». "Согласно условиям Банка России, заемные обязательства не могут быть обеспечены ценными бумагами, эмитированными самой кредитной организацией. Поэтому банки придумали такой способ обойти это требование, как обмен двумя банками сопоставимого размера и с сопоставимым уровнем рейтинга собственными облигациями на паритетных условиях для последующего использования полученных в результате обмена облигаций в сделках репо,— указано в мотивировочной части постановления суда.— Суд согласился с доводом истца, что подобные соглашения достаточно широко распространены на межбанковском рынке и часто применяются в целях привлечения ликвидности <...> и существование практики обмена облигациями между банками признается и Банком России". В ЦБ не ответили на запрос "Ъ" по данному поводу.



Неужели банк совершает сделки, вольно трактуя требования ЦБ, а потом еще и в суд идет доказывать свою правоту? Стоит получить оценку эксперта.



«Впрочем, по мнению юристов, шансы оспорить решение, принятое судом в пользу АТБ, у АСВ велики. Так, партнер "Ионцева, Ляховского и партнеров" Игорь Дубов не считает, что отзыв лицензии в данном случае является "существенным изменением обстоятельств", это риски сторон, которые они при совершении сделок могли предвидеть и должны осознавать. "Более того, если речь идет о договоре мены, то он был полностью исполнен и обязательства по нему прекратились,— продолжает господин Дубов.— Это еще одно основание для того чтобы не расторгать данный договор". По мнению господина Крупышева, отзыв у банка лицензии — рыночный риск, который контрагент не мог не предусмотреть. "В случае реализации такого риска контрагент должен понимать, что удовлетворить свои требования он может только в рамках процедуры банкротства",— заключает он.



То есть, по мнению эксперта, крепкий региональный банк должен был осознавать, что сделка подобного рода - это высокий риск.



Такие новости заставляют пристальнее взглянуть на Азиатско-Тихоокеанский банк. С одной стороны, долгие годы работы в регионе, с другой – подобные сообщения.



Есть хорошие новости. Так, например АиФ пишет о том, что в последнее время банку удалось выйти из убытков. «В то же время если сравнивать ситуацию по банку на сентябрь 2014 и сентябрь 2016, то по нему будут заметны неблагоприятные изменения, характерные для банковской отрасли РФ в целом», - приводит газета слова финансового эксперта Натальи Смирновой.



Удивляться особенно нечему, что на дворе кризис все знают и без экспертов. В то же время в такие времена, когда на всех смотришь с недоверием, каждому клиенту хочется все-таки быть уверенным, что эти самые неблагоприятные изменения преодолены. Эксперт в том же материале отмечает: «Просрочка по кредитному портфелю за 2 года возросла на 170% по сравнению с уровнем на сентябрь 2014».



Пусть финансисты разбираются. Может, 170% не такая пугающая цифра. Да и есть же регулирование со стороны Центрального банка.



Правда, новости о прибыли вместо убытков не всегда появляются на ясном как майское небо информационное небосклоне. Так, например, напомним, в апреле международное рейтинговое агентство Moody's резко понизило свои рейтинговые оценки и ожидания в отношении АТБ. Банк в свою очередь заявил о прекращении сотрудничества с рейтинговым агентством. В мае рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Азиатско-Тихоокеанского Банка. По долгосрочным депозитным рейтингам на момент их отзыва действовал «негативный» прогноз.



Странная история – уважаемое международное агентство понижает рейтинг, а после банк разрывает сотрудничество.



С другой стороны, не Moody's единым. Есть ещё и авторитетный Fitch. В последнем обзоре : " По нашим оценкам, текущий запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 41 банка выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) является достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери по кредитам на уровне менее 5% кредитов, а 5 банков могли абсорбировать менее 1%. Эти пять банков – (…) Азиатско-Тихоокеанский Банк.



И опять возникает вопрос, откуда на информационных порталах тогда берутся такие сообщения: «После того как 8 апреля в СМИ появились сообщения о появлении в московском офисе крупнейшего частного банка Сибири бойцов спецназа, клиенты АТБ пытаются выяснить судьбу своих вкладов».



А на популярном сервисе bank.ru негативных отзывов о работе банка с вкладчиками и клиентами не меньше, чем позитивных. Да и заголовки отзывов клиентом, прямо скажем, пугающие: «Дикий процент по кредитной карте», «Бегите мимо этого банка и не огладывайтесь», «Угрозы и хамские звонки мне по чужому неизвестному кредиту» и т.д.



Какая-то противоречивая информация.



Можем повторить вопрос одного из клиентов - «Хотелось бы увидеть объяснение банка - это вообще что?».





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