В России может появиться налог на банковские вклады

Как один из вариантов пополнения госбюджета рассматривается введение налогообложения крупных банковских вкладов, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.



Пока этот вопрос чисто теоретический, поскольку такой вид налогообложения не закреплен ни в одном из законопроектов. По утверждению замминистра, в правительстве пока данный вопрос не обсуждался, и Минфин не разрабатывает законопроект по налогообложению любых депозитов.



Моисеев напомнил, что это исключительный случай в мировой практике: "По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по ним ничего. Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя".

Сейчас доходы по рублевым вкладам облагаются НДФЛ только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 10 процентных пунктов.





Ранее Минфин предложил ввести налог на богатых бездельников. Правда, в Кремле такой вопрос не поднимался.