Песков про налог на тунеядство: такой вопрос не поднимался

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном введении “налога на тунеядство” - платежа с официально нигде не работающих, но трудоспособных граждан.

По словам Пескова, вопрос о введении особого налога с безработных граждан в Кремле не был рассмотрен. Ранее о возможности введения платежа с официально нигде не работающих граждан заявила вице-премьер Ольга Голодец. Позднее ряд официальных лиц поддержали эту идею.

С критикой этой идеи выступил заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев, который заявил, что гораздо правильнее и эффективнее будет ввести систему поощрений, побуждающих к официальному трудоустройству.

Читайте также:

Около 15 миллионов россиян собираются проверить на “тунеядство”

Роструд предложил ввести налог на тунеядство для борьбы с нелегальной занятостью