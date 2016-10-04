Около 15 миллионов россиян собираются проверить на “тунеядство”

Госорганы собираются провести проверку и определить процент российских граждан трудоспособного возраста, которые получают доход и могут самостоятельно платить за себя взносы в фонды медицинского страхования.

По словам Валерия Рязанского, возглавляющего комитет Совета Федерации по социальной политике, проверке на “тунеядство” подвергнутся около 15 миллионов человек. Именно столько россиян, по приблизительной оценке, не участвуют в формировании страховых фондов. Задачей государственных органов будет выяснить, какой процент из них не выплачивает взносы на законном основании.

Рязанский добавил, что за счет взносов от официально неработающих трудоспособных граждан предполагается компенсировать 42-45 миллиардов рублей. Примерно такая сумма тратится из регионального бюджета на медицинское обслуживание нетрудоустроенных россиян.

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