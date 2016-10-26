Минфин РФ предложил ввести налог на богатых бездельников

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов 26 октября сообщил, что его ведомство готовит к рассмотрению проект нового налога с граждан, которые не работают, но при этом весьма неплохо живут.

Речь, конечно, идет не о бомжах, Силуанов имел ввиду категорию людей, которые владеют очень дорогим имуществом, располагают большим доходом, но при этом абсолютно не работают - так называемые «тунеядцы».

По мнению Силуанова, эти люди вполне могут сами себе формировать собственную страховку. Немногим ранее глава Минтруда Максим Топилин, рассуждая о «тунеядцах», озвучил и предполагаемый размер налога на них: 20 тысяч рублей в год - для начала.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле налог на тунеядство пока не обсуждался.