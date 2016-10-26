Ростуризм: путешественники звонят на горячую линию, но от путевок в Турцию не отказываются

После прогремевшего в Анталии взрыва на горячую линию Ростуризма поступает много звонков от обеспокоенных ситуацией путешественников, тем не менее избавляться от купленных путевок они не спешат.

Как рассказала советник главы Ростуризма Светлана Сергеева, россияне звонят с целью узнать о ситуации на турецких курортах. Однако в настоящее время не зафиксировано ни одного возврата купленного тура. При этом Сергеева отметила, что россияне продолжают отдых на курортах без каких-либо ограничений. Кроме того, большинство туристов даже не знали, что в окрестностях произошел взрыв.

Тем не менее Сергеева считает, что россиянам, которые проводят отпуск в Анталии, по-прежнему стоит проявлять осторожность.

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