Ростуризм обратился к отдыхающим в Турции россиянам с просьбой соблюдать меры предосторожности

Ростуризм рекомендует гражданам, находящимся на отдыхе в Турции, оставаться в пределах курортных зон. По данным туроператоров, в турецких курортах на данный момент находятся несколько десятков тысяч россиян.

Представители ведомства отмечают, что Ростуризм пристально следит за развитием ситуации. Несмотря на то, что в Анталии и Кемере обстановка остается спокойной, туристов просят позаботиться о собственной безопасности и в ближайшее время не покидать курортные зоны.

Представители турецкой туриндустрии связывают прогремевший сегодня между Анталией и Кемером взрыв с конфликтом рыболовецких поселков. Сообщается, что отелей в подвергшемся обстрелу районе нет.

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