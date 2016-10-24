Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сам сознался в провокаторской деятельности на спецслужбы заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, составлявший справки о протестном потенциале вузов.

Свою аналитику для служебного пользования он составлял на основе инициированных им самим же острых политических дискуссиях преподавателей и студентов. А затем отправлял информацию в правоохранительные органы и местным властям. Данюк рассказал об этом на конгрессе проректоров по воспитательной работе, состоявшемся в Москве.

Добровольный информатор объяснил свою деятельность ведущейся против России необъявленной гибридной войной, один из фронтов которой именно ментальный. Поэтому власти должны быть предупреждены о протестных настроениях в обществе и возможности участия студентов в российском «майдане». За два года Данюк выступил примерно в полусотне столичных и региональных вузов со специальной образовательной программой, инспирируя открытые дискуссии на социально-политические темы.

Судя по положительной реакции коллег на его признание, работа по выявлению неблагонадёжных преподавателей и студенческих коллективов на этом не закончится. Тем более, что по утверждению активного сексота-«антимайдановца», протестный потенциал смещается в регионы. А там еще непаханое поле…

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