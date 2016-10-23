Захарова: сайт МИД России действительно был взломан

В воскресенье, 23 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила появившиеся ранее сообщения о том, что сайт российского ведомства был взломан хакерами.

Мария Захарова сегодня в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что сайт МИД Российской Федерации действительно был взломан неизвестными личностями. По ее словам, в настоящий момент специалисты устанавливают, кто мог осуществить данное действие.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил в своем эфире о взломе американским хакером сайта российского Министерства иностранных дел.