МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными

Российские дипломаты ответили на обвинения РФ в хакерских атаках в отношении США.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал эти обвинения политическим заказом. Также он указал на отсутствие у американцев серьезных доказательств.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что хакеры украли более двух тысяч электронных писем главы избирательного штаба Хиллари Клинтон - Джона Подесты - и выложили их в интернет. Подеста по уже сложившейся для подобных инцидентов традиции написал в Twitter, что за взломом стоят русские. По его словам, киберпреступники работают на Дональда Трампа, главного конкурента Клинтон на предстоящих президентских выборах.

Ранее достоянием общественности стала переписка и самой Клинтон. В произошедшем также обвинили хакеров из России.