85% россиян не удовлетворяет их зарплата

Уровнем своей зарплаты довольны всего лишь 15% россиян. За последние 10 лет цифры почти не изменились. Так, в 2006 году удовлетворённых заработком насчитывалось 12%, в 2010-м — 16%.

Согласно данным исследовательского центра Superjob.ru, среди представителей 25 профессий наиболее удовлетворены своим заработком программисты - 25%, ведь за последние 6 лет рост зарплат в IT-сфере составил 64,5%. Директора чуть меньше довольны своими доходами (23%). Среди медработников и региональных представителей зарплатой удовлетворены 22%.

Меньше всего удовлетворены своей зарплатой менеджеры по рекламе (9%), госслужащие и логистов (по 10%).

Чаще всего величина оклада устраивает молодежь до 25 лет (19%) и женщин. Они более удовлетворены в материальном плане, чем мужчины: 17% против 13%.

Степень удовлетворённости зарплатой зависит от многих факторов: привычной модели потребления, наличия кредитов, состава семьи и региона проживания. Даже размер заработка не всегда приносит удовлетворение. Сотрудники с доходом менее 25 000 руб. довольны почти также как те, кто получает в месяц более 45 000 руб. (14 и 15% соответственно).





Ранее стало известно, что с начала будущего года привычного повышения МРОТ не ожидается.

По данным Росстата, на 1 октября 66 тысяч работников не получили зарплату.