Привычного повышения МРОТ с нового года не ожидается. В правительстве обсуждают возможность отодвинуть эту прибавку на полгода позже - с 1 июля - и только на 5,2% (до 7,89 тысяч рублей). Якобы, это поможет малому бизнесу России.

Последний раз МРОТ повышался 1 июля этого года, и на данный момент составляет 7500 рублей. Минимальный размер оплаты труда важен для начисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От него также зависят суммы страховых взносов индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Решение отложить рост МРОТ до июля приведет к их меньшему росту для ИП до этого срока. Предполагается, что в следующем году платежи последних во внебюджетные фонды составят почти 28 тыс. руб, что больше показателей этого года почти на 1/5.

По информации Минсоцполитики, с зарплатой на уровне МРОТ официально работают до 5 млн граждан, и это много. Однако не секрет, что немало предприятий по-прежнему официально начисляет зарплату на этом уровне или чуть выше прожиточного минимума, выплачивая остальное «в конвертах».

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