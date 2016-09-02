Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется увеличить с 7,5 тыс. руб. до 8,8 тыс. руб. Правительство намерено это сделать с 1 января 2017 года, рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,5 тыс. руб. Повышение затронет 1 миллион работников, в большинстве своем занятых в государственных и муниципальных учреждениях. Увеличение МРОТ вступит в силу с 1 июля этого года.

Необходимость повышать МРОТ вызвана необходимостью ликвидировать отставание этого показателя от уровня прожиточного минимума: по трудовому законодательству минимальная зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.