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//Общество

Росстат: 66 тысяч работников не получили вовремя зарплату

18 октября 2016, 09:13 [ «АН-онлайн» ]

Росстат: 66 тысяч работников не получили вовремя зарплату
фото: globallookpress.com

По состоянию на 1 октября 66 тысяч граждан России не получили вовремя зарплату.

Об этом сегодня сообщает Росстат, отмечая, что работодатели задолжали сотрудникам 3,7 млрд рублей - на 3,6% больше, чем в сентябре. Как сообщает "Российская газета", в большинстве случаев зарплату люди не получили из-за отсутствия у организаций собственных денег.

Уточняется, что в целом объеме просроченной задолженности по заработной плате 48% зафиксировано на обрабатывающих производствах, 28% - на строительстве, по 6% - на добыче полезных ископаемых, охоте, лесозаготовке и сельском хозяйстве, а еще 5% - на транспорте.

 

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