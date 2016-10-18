Росстат: 66 тысяч работников не получили вовремя зарплату

По состоянию на 1 октября 66 тысяч граждан России не получили вовремя зарплату.

Об этом сегодня сообщает Росстат, отмечая, что работодатели задолжали сотрудникам 3,7 млрд рублей - на 3,6% больше, чем в сентябре. Как сообщает "Российская газета", в большинстве случаев зарплату люди не получили из-за отсутствия у организаций собственных денег.

Уточняется, что в целом объеме просроченной задолженности по заработной плате 48% зафиксировано на обрабатывающих производствах, 28% - на строительстве, по 6% - на добыче полезных ископаемых, охоте, лесозаготовке и сельском хозяйстве, а еще 5% - на транспорте.