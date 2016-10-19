Дагестанец сменил пол ради брака с москвичом

Дагестанец Адам решился на радикальную операцию ради своего возлюбленного, с которым он познакомился в столице. 25-летний юноша очень хотел быть вместе со своим избранником и не знал, как можно это сделать иначе. Совместно со своим женихом он собрал необходимую сумму. Ведь такая операция не из дешевых.

Пластические хирурги одной из московских клиник осуществили мечту Адама. Теперь пара планирует вступить в брак, как только у новоиспеченной девушки появятся новые документы. Ведь Адам сменил не только пол, но и имя. Теперь его зовут Раина, сообщает life.ru.

Вот только родственники невесты никак не хотят поверить в случившееся. Они твердо уверены, что их мальчик благополучно живет и работает в Москве, иногда он звонит и даже высылает деньги. Вот только приезжать на родину отчего-то не спешит.