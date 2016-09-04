В Дагестане объявили режим КТО

В воскресенье, 4 сентября, в Магарамкентском районе Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.

О введении режима КТО сегодня сообщил представитель оперативного штаба по Республике Дагестан. Как уточняет РИА "Новости", правовой режим контртеррористической операции в административных границах Магарамкентского района был введен руководителем штаба в 5.00 по московскому времени.

Согласно последней информации, в рамках режима КТО сотрудники правоохранительных органов разыскивают боевиков и их приспешников.

Читайте также:

Режим КТО введен в одном из дагестанских сел

В Дагестане введен режим КТО



