В Дагестане введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Карабудахкентском районе Дагестана в 21.00 мск. Силовики ищут боевиков и их пособников, сообщает представитель оперативного штаба по республике.

Режим контртеррористической операции введен с 21.00 по московскому времени по решению руководителя Оперативного штаба. Режим КТО действует в пределах административных границ Карабудахкентского района Дагестана.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал об уничтожении боевика в Карабудахкентском районе Дагестана при перестрелке со спецназом. Сообщалось, что при боевике находились оружие и боеприпасы.