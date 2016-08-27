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В Дагестане введен режим КТО

27 августа 2016, 22:23 [ «АН-онлайн» ]

В Дагестане введен режим КТО
Фото: globallookpress.com

Режим контртеррористической операции введен в Карабудахкентском районе Дагестана в 21.00 мск. Силовики ищут боевиков и их пособников, сообщает представитель оперативного штаба по республике.

Режим контртеррористической операции введен с 21.00 по московскому времени по решению руководителя Оперативного штаба. Режим КТО действует  в пределах административных границ Карабудахкентского района Дагестана.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал об уничтожении боевика в Карабудахкентском районе Дагестана при перестрелке со спецназом. Сообщалось, что при боевике находились оружие и боеприпасы. 

 

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