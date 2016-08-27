В Дагестане введен режим КТО

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Сергей Лавров побеседовал с главой МИД Венгрии
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Инвестор вложит 1,3 миллиарда в тульский завод
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Очевидцы рассказали о страшном пожаре на московском складе
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Газовый баллон взорвался в одной из московских квартир
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Президента Молдавии освистали во время выступления
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Во время пожара в типографии погибла молодая девушка
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Шестилетнюю девочку, пострадавшую от педофила, экстренно доставили в Астану
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В одном из бизнес-центров Омска в шахту рухнул лифт с человеком
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Названа причина пожара на складе в Москве
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Призер Олимпиады продал свою медаль, чтобы оплатить операцию ребенку
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Мутко обвинил комиссию WADA в фальсификациях
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Появились страшные подробности гибели людей в ходе пожара на складе в Москве
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Спецоперация в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением двух боевиков
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Министр спорта РФ прокомментировал продажу подаренных олимпийцам автомобилей
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МЧС: во время пожара на складе в Москве погибли 16 человек
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В Казани женщина положила новорожденного в пакет и бросила на улице
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В Москве загорелся склад: погиб человек
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В Ростовской области собака насмерть загрызла младенца
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В Москве водитель врезался в группу пешеходов и скрылся, погиб человек
|26.08 22:26
Олимпийский чемпион объяснил, почему спортсмены продают подаренные BMW
|26.08 22:11
Переговоры Лаврова и Керри снова прерваны
|26.08 21:28
Де Мистура присоединился к переговорам в Женеве
|26.08 19:40
В Люберцах взорвали подозрительный предмет
|26.08 19:15
Лавров и Керри обсуждают ситуацию в Сирии уже восемь часов
|26.08 19:06
Молдавия заявила о своем желании улучшить отношения с Россией
|26.08 18:51
Тело одной из трех девочек, пропавших у реки в Амурской области, обнаружено
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В России набирают популярность африканские сомы
|26.08 18:06
УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы
|26.08 17:58
Путин и Эрдоган решили, где и когда встретятся
|26.08 17:57
Рогозин: «Россия – кулак в горле Запада»